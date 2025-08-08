Sul do ES

Jovem morre em acidente de moto no interior de Presidente Kennedy

A vítima foi socorrida para o hospital, no Centro do município, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 19:06

Polícia Militar foi acionada no hospital do município Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 29 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após sofrer um acidente de moto na localidade de Leonel, interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida para o hospital, no Centro do município, mas não resistiu.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após o socorro da vítima, que foi encontrada caída às margens pista. Os militares não receberam informações sobre como o acidente aconteceu.

Segundo a Polícia Científica, eles foram acionados para recolhimento do corpo, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Presidente Kennedy, segundo a Polícia Civil.

