Socorrido de helicóptero

Homem sofre traumatismo craniano após acidente em Santa Maria de Jetibá

Vítima de 30 anos ferida em acidente entre moto e carreta neste sábado (5) foi levada em estado grave de helicóptero para hospital em Vitória

Após o acidente, o homem foi levado inicialmente ao hospital do município, onde recebeu os primeiros atendimentos de estabilização, com apoio conjunto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/181) e da equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O helicóptero Harpia 08 foi mobilizado para realizar a transferência até a capital. >