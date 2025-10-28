Home
Fotos: carreta carregada de ureia tomba na Curva do Saldanha em Vitória

Fotos: carreta carregada de ureia tomba na Curva do Saldanha em Vitória

O acidente interditou totalmente a Avenida Vitória no sentido Jucutuquara, complicando o trânsito – que ficou congestionado no Centro e a retenção chegou até a Segunda Ponte

Ricardo Medeiros

Repórter-fotográfico / [email protected]

Alberto Borém

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:29

O acidente interditou totalmente a Avenida Vitória no sentido Jucutuquara, complicando o trânsito – que ficou congestionado no Centro e a retenção chegou até a Segunda Ponte

Devido ao acidente, trecho da Avenida Vitória no sentido Jucutuquara ficou interditado e está sendo desviado para Avenida Beira-Mar

O piloto ficou ferido e preciso de atendimento médico; no hospital, ele relatou à PM que achou que daria tempo de atravessar a pista antes de o carro passar

Carreta carregada com ureia – um tipo de fertilizante – tombou na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, próximo à sede da Guarda Municipal, na madrugada desta terça-feira (28).  Trânsito ficou congestionado no Centro e a retenção chegou até a Segunda Ponte. Veja aqui a matéria completa.

Uma carreta carregada de ureia tombou perto da sede da guarda na madrugada de terça-feira (28)
