Fotojornalismo

Fotos: carreta carregada de ureia tomba na Curva do Saldanha em Vitória

O acidente interditou totalmente a Avenida Vitória no sentido Jucutuquara, complicando o trânsito – que ficou congestionado no Centro e a retenção chegou até a Segunda Ponte

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:29

Carreta transportando ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória 1 de 11

Carreta carregada com ureia – um tipo de fertilizante – tombou na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, próximo à sede da Guarda Municipal, na madrugada desta terça-feira (28). Trânsito ficou congestionado no Centro e a retenção chegou até a Segunda Ponte. Veja aqui a matéria completa.

