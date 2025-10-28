Fotos: carreta carregada de ureia tomba na Curva do Saldanha em Vitória

Repórter-fotográfico / [email protected]
Repórter / [email protected]
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07:29
Carreta transportando ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória
Carreta carregada com ureia – um tipo de fertilizante – tombou na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, próximo à sede da Guarda Municipal, na madrugada desta terça-feira (28). Trânsito ficou congestionado no Centro e a retenção chegou até a Segunda Ponte. Veja aqui a matéria completa.
