Carreta com fertilizante tomba na Curva do Saldanha e complica trânsito em Vitória

Uma carreta carregada com ureia – um tipo de fertilizante – tombou na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, próximo à sede da Guarda Municipal, na madrugada desta terça-feira (28). O acidente interditou totalmente a via no sentido Jucutuquara, complicando o trânsito – que ficou congestionado no Centro e chegou à Segunda Ponte. Como alternativa, os motoristas estão sendo orientados a passar pela Avenida Marechal Mascarenhas de Morais (Beira-Mar).



A reportagem da TV Gazeta apurou que o motorista, que estava sozinho no veículo, perdeu o controle da direção, momento em que a carreta tombou e atingiu os postes de energia e um muro. O fertilizante se espalhou na pista. A transportadora responsável pela carga informou que vai realizar a retirada do material e remover o veículo do local. O condutor foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

A Guarda de Vitória informou que, por conta do acidente, houve queda de energia na região durante a madrugada, mas o serviço já foi restabelecido. Segundo a corporação, devido à necessidade de remoção da carga e da carreta e de limpeza do local, o trecho da Avenida Vitória deve seguir interditado pelo menos até as 14h desta terça-feira.