Filho morre e pai fica ferido em acidente em Venda Nova do Imigrante

Motorista relatou que perdeu o controle da direção do caminhão em uma curva e acabou tombando

Um adolescente de 16 anos morreu e o pai, de 48 anos, ficou ferido após o tombamento de um caminhão na Rodovia Pedro Cola (ES 166), em Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Espírito Santo , na manhã de quarta-feira (2).

O pai, que dirigia o caminhão, contou à Polícia Militar que perdeu o controle do veículo em uma curva. O jovem, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento ao adolescente, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.