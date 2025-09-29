Veja vídeo

Família de cantora escapa por 'milagre' de acidente com carreta em Ibiraçu

Priscila Ribeiro usou as redes sociais para contar como foram os momentos vividos pelos parentes no último domingo (28)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:27

A cantora Priscila Ribeiro usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para compartilhar um relato sobre o acidente que a família dela presenciou no último domingo (28), na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, quando uma carreta tombou após bater em um carro no trecho da região de Pendanga. O veículo dos parentes estava logo atrás e não foi atingido por muito pouco, como mostra o vídeo acima.

A gente está grato a Deus pelo livramento Priscila Ribeiro Cantora

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Priscila compartilhou que estava voltando de um show em Ecoporanga, na Região Noroeste do Estado, com a equipe. No carro da frente do dela estavam os pais, a irmã e o cunhado da cantora.

Priscila contou que, ao se aproximarem de Ibiraçu, a irmã ligou para ela chorando, dizendo que o veículo em que estava a família quase havia colidido com uma carreta. Os parentes estavam preocupados com a cantora, que vinha logo atrás. “Depois a gente viu o vídeo e ficou aterrorizado”, desabafou a cantora.

Nas imagens é possível acompanhar os segundos tensos do acidente. Na pista de mão dupla, a carreta colide de frente com um carro de passeio, e logo em seguida tomba. O carro que vinha atrás é o da família de Priscila Ribeiro. O motorista, em uma manobra rápida, desvia para o canteiro, evitando o impacto.

A cantora comentou: “Vi aquele vídeo porque meu cunhado teve poucos segundos para conseguir desviar. Graças a Deus tinha uma estrada de terra ali também para ajudar e eles conseguiram desviar. Todo mundo está em choque até hoje”.

Acidente deixou um ferido

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, uma pessoa ficou ferida no acidente. A cantora contou que o pai e o cunhado ajudaram a vítima a se desprender das ferragens. Para ela, não há outra coisa a fazer senão agradecer a Deus pelo livramento. “Estamos todos bem, salvos, e isso é o que importa. É muito importante ter cuidado no trânsito e nas estradas, que são muito perigosas”, pontuou Priscila.

