Dois acidentes graves são registrados na Serra na tarde desta terça (13)

Acidente registrado na avenida Norte Sul, localizada no bairro São Geraldo, na Serra Crédito: Internauta

Um carro colidiu contra um poste na tarde desta terça-feira (13), na Avenida Norte Sul, localizada no bairro São Geraldo, na Serra . De acordo com a Guarda Municipal da Serra, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelas equipes da Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Serra da via quando foi fechado por um outro veículo, perdeu o controle e bateu contra um poste e um muro. Com a colisão, um dos passageiros que estava no veículo ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Unimed Vitória (Cias).

Um segundo acidente foi registrado na Rodovia do Contorno, localizada no bairro de Jacaraípe, também na Serra. De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal da Serra, um motociclista morreu após colidir contra um caminhão.