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Trânsito

Dois acidentes graves são registrados na Serra na tarde desta terça (13)

O primeiro acidente foi registrado na Avenida Norte Sul, no bairro São Geraldo, e o segundo na Rodovia do Contorno, no bairro de Jacaraípe; uma morte foi confirmada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 17:12

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:12

Acidente no bairro São Geraldo, avenida Norte Sul
Acidente registrado na avenida Norte Sul, localizada no bairro São Geraldo, na Serra  Crédito: Internauta
Um carro colidiu contra um poste na tarde desta terça-feira (13), na Avenida Norte Sul, localizada no bairro São Geraldo, na Serra.  De acordo com a Guarda Municipal da Serra, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20. 
Ainda de acordo com informações divulgadas pelas equipes da Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Serra da via quando foi fechado por um outro veículo, perdeu o controle e bateu contra um poste e um muro. Com a colisão, um dos passageiros que estava no veículo ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Unimed Vitória (Cias). 
Um segundo acidente foi registrado na Rodovia do Contorno, localizada no bairro de Jacaraípe, também na Serra.  De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal da Serra, um motociclista morreu após colidir contra um caminhão. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta sobre os dois acidentes, a Polícia Militar informou que as ocorrências ainda estão em andamento e ainda não tem detalhes.

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