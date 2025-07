Acidente

Criança é atropelada por moto no Centro de Conceição do Castelo

Segundo a Polícia Militar, o condutor da motocicleta não tinha CNH e já foi flagrado pilotando apenas em uma das rodas

Publicado em 14 de julho de 2025 às 15:24

Um menino de 8 anos foi atropelado por uma moto na noite de domingo (13) no Centro de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo registro policial, o piloto, de 21 anos, não é possui Carteira Nacional de habilitação (CNH) e já foi autuado, no ano passado, por empinar o veículo em outra cidade. >

O garoto brincava na rua com outras crianças quando foi atingido pela moto. Ele sofreu ferimentos na cabeça, e, segundo pai, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de referência na Grande Vitória. >

De acordo com a polícia, uma testemunha contou que o condutor transitava pela rua em alta velocidade e que após a batida foi contido por populares no local. Um homem de 23 anos que tentou tirar a moto do local do acidente antes da chegada dos militares. Ambos foram levados para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. >

Direção perigosa

Durante as consultas ao nome do condutor, os militares constataram que além não ter CNH, a moto apresentava irregularidades, como a falta de retrovisores e cano de descarga que emite alto ruído, em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). >

>

O homem, segundo o registro policial, é conhecido por praticar manobras perigosas, ‘grau’ e divulgar em redes sociais. Ele também já teria sido flagrado e autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Venda Nova do Imigrante em 8 de julho do ano passado, pilotando apenas em uma das rodas. Além disso, já havia sido notificado mais de três vezes por dirigir sem CNH. >

A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran- ES). Em nota, a Polícia Civil informou que uma mulher, de 39 anos, e dois homens, de 21 e 23 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.>

O suspeito de 21 anos, identificado como Ronaldy Wender Maximo Pimentel, foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção com o agravante de dirigir alcoolizado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher de 39 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) por entregar a direção de um veículo a uma pessoa não habilitada ou que não esteja em condições de dirigir com segurança. Ela foi liberada após assumir o compromisso de comparecer na Justiça.>

O suspeito de 23 anos também assinou um Termo Circunstanciado por tentar remover o veículo do local após o acidente, a fim de induzir a polícia a erro. Ele também foi liberado e deverá comparecer na Justiça quando chamado. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta