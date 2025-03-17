Colisão termina com poste derrubado, avenida interditada e moradores sem luz em Vitória

Uma colisão entre um carro e um ônibus do sistema Transcol terminou com a derrubada de um poste na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (17). Não há registro de pessoas feridas, mas o acidente causou prejuízos materiais e deixou moradores e comerciantes sem energia elétrica. Placas de trânsito também foram destruídas.
Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), um carro e um ônibus teriam colidido e, posteriormente, o veículo de passeio atingiu um poste. Os dois condutores realizaram o teste de bafômetro. O resultado do condutor do ônibus deu negativo. Já do condutor do carro de passeio foi 0,23 mg/L. Ele foi autuado por embriaguez ao volante.
A Guarda afirmou que uma equipe está no local e complementou dizendo que os veículos foram retirados da avenida e a concessionária de energia foi comunicada sobre o poste. Parte da via está interditada até que seja feito o reparo do poste. A interdição tem gerado transtornos para quem circula pela região. Segundo aplicativos de navegação, a avenida está fechada entre as ruas Archimino Matos e Alvimar Silva.
Procurada pela reportagem, a EDP confirmou que a região segue sem luz. "Equipes técnicas seguem trabalhando na substituição do poste e normalização do sistema". A concessionária ainda não precisou quando a energia será restabelecida.
Comerciantes prejudicados
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que, além dos impactos no trânsito, o comércio local também foi prejudicado. A dona de um restaurante na região afirmou que ainda não sabe quando poderá retomar as atividades, já que a área continua sem energia. Proprietários de um armarinho, também na avenida, comunicaram aos clientes que não vão abrir a loja nesta segunda. A EDP ainda não se pronunciou sobre a previsão de restabelecimento do serviço para os moradores.