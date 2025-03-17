Colisão termina com poste derrubado, avenida interditada e moradores sem luz em Vitória

Queda de poste afetou o comércio e o trânsito da região Crédito: Alberto Borém/A Gazeta

Uma colisão entre um carro e um ônibus do sistema Transcol terminou com a derrubada de um poste na Avenida Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (17). Não há registro de pessoas feridas, mas o acidente causou prejuízos materiais e deixou moradores e comerciantes sem energia elétrica. Placas de trânsito também foram destruídas.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), um carro e um ônibus teriam colidido e, posteriormente, o veículo de passeio atingiu um poste. Os dois condutores realizaram o teste de bafômetro. O resultado do condutor do ônibus deu negativo. Já do condutor do carro de passeio foi 0,23 mg/L. Ele foi autuado por embriaguez ao volante.

A Guarda afirmou que uma equipe está no local e complementou dizendo que os veículos foram retirados da avenida e a concessionária de energia foi comunicada sobre o poste. Parte da via está interditada até que seja feito o reparo do poste. A interdição tem gerado transtornos para quem circula pela região. Segundo aplicativos de navegação, a avenida está fechada entre as ruas Archimino Matos e Alvimar Silva.

Procurada pela reportagem, a EDP confirmou que a região segue sem luz. "Equipes técnicas seguem trabalhando na substituição do poste e normalização do sistema". A concessionária ainda não precisou quando a energia será restabelecida.

Avenida Santo Antônio ficou interditada Crédito: Alberto Borém/A Gazeta

Comerciantes prejudicados