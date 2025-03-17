Xodó de moradores, cachorro que vivia em praça é morto esfaqueado na Serra

Cachorro 'Negão' era cuidado por moradores do bairro Valparaíso Crédito: Pablo Campos

Um cachorro comunitário que vivia em uma praça do bairro Valparaíso, na Serra , foi morto com uma facada na madrugada de sábado (16). Segundo moradores da região, o animal, batizado de 'Negão', era cuidado por moradores da região e era muito querido por quem frequentava o local.

A veterinária Nannashara Sadi acompanhava Negão há anos, ajudando nos cuidados de saúde do cachorro. "Ele veio parar na minha porta com o antigo dono e eu comecei a cuidar dele com medicações. Era um cachorro amável, todo mundo cuidava dele, os moradores de Valparaíso cuidavam", contou.

O ajudante de obra Marcos Paulo Valente disse que presenciou o ataque. "Ele (suspeito) chegou simplesmente, desceu de uma bicicleta, tirou uma faca da cintura e enfiou a faca no cachorro. Falou que sempre teve essa vontade de fazer isso", relatou.

Para Nannashara, a morte de Negão foi um ato de crueldade. "Uma barbaridade, uma covardia. Se uma pessoa chega aqui e faz isso com um animal, pode fazer com qualquer pessoa, com uma criança", lamentou. A veterinária é mãe de uma criança atípica que costumava brincar com o cachorro na praça.

A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar para saber se o suspeito de matar o cachorro foi identificado e se o caso vai ser investigado. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

A Guarda Civil Municipal (CGM) disse que recebeu a informação sobre o caso na manhã de domingo (16). "De imediato, uma equipe foi até o local e realizou diligências, porém o suspeito não foi localizado. Testemunhas relataram que se trata de um rapaz que mora no bairro Valparaíso, que estava de bicicleta e utilizou um facão para cometer o crime. Diante disso, as guarnições reforçaram o patrulhamento na região para tentar localizá-lo. A CGM segue acompanhando a situação", informou a corporação.