Cavalos soltos causam acidentes com 5 feridos e carro com vice-prefeito no ES

Colisões na ES 080, em Colatina, envolveram dois veículos de passeio e um carro oficial da Prefeitura de Pancas, no qual estavam o motorista, o vice-prefeito e dois vereadores

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:52

Animais causam acidentes na ES 080 e deixa 5 feridos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Cavalos soltos na ES 080 causaram dois acidentes, na noite de quinta-feira (2), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A primeira batida envolveu dois carros – um Volkswagen Gol e um Virtus, da mesma marca – e deixou cinco pessoas feridas. Os veículos ficaram destruídos.

O Corpo de Bombeiros informou que o primeiro acidente aconteceu após o Gol atingir um cavalo que estava solto na rodovia. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo de frente com o Volkswagen Virtus, que seguia no sentido oposto. Uma pessoa ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos militares. Os feridos foram encaminhados por equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, nem a confirmação de quantas pessoas estavam em cada carro.



Cinco pessoas ficam feridas em acidente na ES 080 Crédito: Leitor | A Gazeta

Carro da Prefeitura de Pancas também atingiu cavalo

Pouco tempo depois, um carro da Prefeitura de Pancas – em que estavam o motorista, o vice-prefeito Anderson Couto e os vereadores Márcio Beiraldo e Cleber Ribeiro – também colidiu com um cavalo na ES 080. A administração municipal explicou que o veículo seguia em velocidade reduzida após passar pelo primeiro acidente, mas o condutor foi surpreendido pelo animal na pista. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Não há informações sobre o estado de saúde dos cavalos atingidos nos dois acidentes.

Carro da Prefeitura de Pancas envolvido em acidente com cavalo na ES 080 em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

