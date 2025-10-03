Home
>
Central de Trânsito
>
Cavalos soltos causam acidentes com 5 feridos e carro com vice-prefeito no ES

Cavalos soltos causam acidentes com 5 feridos e carro com vice-prefeito no ES

Colisões na ES 080, em Colatina, envolveram dois veículos de passeio e um carro oficial da Prefeitura de Pancas, no qual estavam o motorista, o vice-prefeito e dois vereadores

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:52

Animais causam acidentes na ES 080 e deixa 5 feridos
Animais causam acidentes na ES 080 e deixa 5 feridos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Cavalos soltos na ES 080 causaram dois acidentes, na noite de quinta-feira (2), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A primeira batida envolveu dois carros – um Volkswagen Gol e um Virtus, da mesma marca – e deixou cinco pessoas feridas. Os veículos ficaram destruídos. 

Recomendado para você

Colisão ocorreu na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, próximo ao INSS

Acidente de carro em Vitória deixa duas pessoas feridas

Secretário de Transportes também afirmou que vai ampliar o uso de inteligência artificial nos semáforos, atualmente aplicado no Centro, para outras áreas da cidade

Vitória muda semáforo da Reta da Penha após grave acidente

Festa acontece na Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho e tem autorização da prefeitura; estabelecimento localizado na via é o responsável pela organização

Evento de Dia das Crianças interdita rua em bairro de Vitória

O Corpo de Bombeiros informou que o primeiro acidente aconteceu após o Gol atingir um cavalo que estava solto na rodovia. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo de frente com o Volkswagen Virtus, que seguia no sentido oposto. Uma pessoa ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos militares. Os feridos foram encaminhados por equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, nem a confirmação de quantas pessoas estavam em cada carro.

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na ES 080
Cinco pessoas ficam feridas em acidente na ES 080 Crédito: Leitor | A Gazeta

Carro da Prefeitura de Pancas também atingiu cavalo

Pouco tempo depois, um carro da Prefeitura de Pancas – em que estavam o motorista, o vice-prefeito Anderson Couto e os vereadores Márcio Beiraldo e Cleber Ribeiro – também colidiu com um cavalo na ES 080. A administração municipal explicou que o veículo seguia em velocidade reduzida após passar pelo primeiro acidente, mas o condutor foi surpreendido pelo animal na pista. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Não há informações sobre o estado de saúde dos cavalos atingidos nos dois acidentes.

Carro da Prefeitura de Pancas envolvido em acidente com cavalo na ES 080 em Colatina
Carro da Prefeitura de Pancas envolvido em acidente com cavalo na ES 080 em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais