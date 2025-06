Três carros

Carro invade a contramão e causa acidente na Curva do Saldanha em Vitória

Acidente envolveu três carros e causou interdição parcial da via na manhã desta segunda-feira (2)

Publicado em 2 de junho de 2025 às 08:16

Três veículos colidiram na manhã desta segunda-feira (2) na Curva da Saldanha, na altura do bairro Forte São João, em Vitória, após uma condutora perder o controle do carro e invadir a contramão. Segundo agentes da Guarda Municipal, a mulher, que conduzia um Ford Ka branco, relatou que seguia em direção ao Centro de Vitória quando foi “fechada” por outro veículo e, ao tentar desviar, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, causando a colisão com uma Chevrolet Montana e um Chevrolet Onix.>

A agente Rosinete, da Guarda Municipal, informou que um homem de 81 anos, que estava em um dos carros no sentido Centro - Jucutuquara, precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) após reclamar de dores no peito. A motorista do Ford Ka também recebeu atendimento por relatar dores na cabeça.>

Acidente na Curva da Saldanha, em Vitória Crédito: Alberto Borém

Os guinchos das seguradoras e do setor de controle de frotas foram acionados para a remoção dos veículos. Uma das faixas da via precisou ser interditada para a retirada dos carro e limpeza, já que, com a colisão, vazou óleo na pista.>

* Com informações de Alberto Borém, da TV Gazeta. >

Carro invade a contramão e causa batida forte na Curva do Saldanha Crédito: Rodrigo Gomes

