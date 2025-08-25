Carro desce barranco e fica pendurado em Presidente Kennedy

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:01
Um carro desceu um barranco e ficou pendurado na manhã desta segunda-feira (25) no Centro de Presidente Kennedy, na região Sul do Espírito Santo. De acordo com um boletim registrado pela Guarda Municipal, o dono do carro contou que estava em um velório em uma capela perto do local e deixou o veículo estacionado. No entanto, ele teria esquecido de puxar o freio de mão, o que fez o carro de câmbio automático se mover sozinho e cair. Ninguém se feriu.
O motorista foi orientado a acionar o seguro para retirar o veículo do local. Até o momento, não há informações sobre a remoção.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o