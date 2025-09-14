Tragédia

Carro capota, mata criança e deixa outros feridos em Vila Valério

Criança, que aparentava ter quatro anos, foi lançada para fora do veículo. Testemunhas disseram que automóvel ficou desgovernado antes de capotamento

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:41

Criança morre após grave acidente em Vila Valério Crédito: Vitor Recla

Uma criança de aproximadamente quatro anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar em uma estrada de Córrego Jurana, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (13). A idade e o nome das vítimas não foram divulgados.

O condutor e os passageiros foram socorridos por ambulâncias do Samu e da Prefeitura Municipal de Vila Valério. Já a criança foi encontrada sem vida próximo ao carro.

O repórter da TV Gazeta Vitor Recla esteve no local do acidente e conversou com moradores que ajudaram a socorrer as vítimas e presenciaram a tragédia. O motorista Denailson Marcolino, que viu o acidente, contou que o carro perdeu o freio, ficando desgovernado e capotando diversas vezes.

Segundo ele, moradores se mobilizaram rapidamente para ajudar. “A criança caiu fora do carro. Nós conseguimos tirar outras quatro pessoas de dentro: uma gestante, um rapaz, uma adolescente e dois homens, um deles era o motorista.”

A vendedora Jessika Silva também ajudou no socorro. “Quando cheguei, a criança já estava sem vida. Logo a cobriram, porque a cena não era nada fácil de ver. Enquanto isso, a gente ajudava como podia, tentando acalmar a família. Felizmente, o socorro chegou rápido, assim como a polícia, porque havia muita gente no local”, disse.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Já a Polícia Civil (PCES) destacou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério.

