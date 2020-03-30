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Capotamento

Carro capota e bloqueia sentido Vila Velha da Terceira Ponte

De acordo com informações da Rodosol, um carro capotou por volta das 19h10 e a pista foi liberada às 20h

Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 21:29
Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Terceira Ponte - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Terceira Ponte - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Um acidente na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, registrado na noite deste domingo (29), chegou a interromper as duas pistas da via. De acordo com a assessoria da Rodosol, concessionária que administra a ponte, um carro capotou e ficou atravessado no sentido Praia da Costa. Para a liberação da ponte, foi necessário aguarda a remoção do veículo.
A Rodosol também informou que o acidente ocorreu por volta de 19h10. Por volta de 20h, o trânsito já havia sido restabelecido. O sentido Vitória da ponte não foi prejudicado.

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