Carro capota e bloqueia sentido Vila Velha da Terceira Ponte

Um acidente na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, registrado na noite deste domingo (29), chegou a interromper as duas pistas da via. De acordo com a assessoria da Rodosol, concessionária que administra a ponte, um carro capotou e ficou atravessado no sentido Praia da Costa. Para a liberação da ponte, foi necessário aguarda a remoção do veículo.
A Rodosol também informou que o acidente ocorreu por volta de 19h10. Por volta de 20h, o trânsito já havia sido restabelecido. O sentido Vitória da ponte não foi prejudicado.