Carro capota e bloqueia sentido Vila Velha da Terceira Ponte

Um acidente na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, registrado na noite deste domingo (29), chegou a interromper as duas pistas da via. De acordo com a assessoria da Rodosol, concessionária que administra a ponte, um carro capotou e ficou atravessado no sentido Praia da Costa. Para a liberação da ponte, foi necessário aguarda a remoção do veículo.