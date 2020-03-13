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Luciano das Neves

Carro capota após colidir com ônibus do Transcol em Vila Velha

Três pessoas ficaram feridas. As vítimas estavam no carro, um Honda HR-V

Publicado em 13 de Março de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 08:52
Acidente na Avenida Luciano das Neves envolveu um ônibus Crédito: Internauta
Três pessoas ficaram feridas após um carro bater em um ônibus do Sistema Transcol e capotar na Avenida Luciano das Neves, no Centro de Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (13).
A Guarda Municipal de Vila Velha atendeu a ocorrência. De acordo com os agentes que estiveram no local, as vítimas estavam no carro, um Honda HR-V, e se feriram sem gravidade. O acidente ocorreu próximo ao Terminal de Vila Velha e o veículo ainda atingiu placas de um posto de combustível localizado na avenida.
A Guarda não informou a linha do ônibus envolvido no acidente. A reportagem procurou  o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que afirmou que a empresa responsável pelo coletivo informou que na hora do acidente havia apenas o motorista e cobrador dentro do coletivo. Nenhum dos dois se feriu. A operadora está apurando o caso.
Acidente na avenida Luciano das Neves envolveu um ônibus Crédito: Internauta

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