Carro capota após colidir com ônibus do Transcol em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha atendeu a ocorrência. De acordo com os agentes que estiveram no local, as vítimas estavam no carro, um Honda HR-V, e se feriram sem gravidade. O acidente ocorreu próximo ao Terminal de Vila Velha e o veículo ainda atingiu placas de um posto de combustível localizado na avenida.

A Guarda não informou a linha do ônibus envolvido no acidente. A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que afirmou que a empresa responsável pelo coletivo informou que na hora do acidente havia apenas o motorista e cobrador dentro do coletivo. Nenhum dos dois se feriu. A operadora está apurando o caso.