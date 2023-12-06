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Susto

Caminhonete bate na lateral de outro carro e capota na Reta da Penha

Uma das faixas foi interditada no sentido Serra e a Fiat Toro ficou com as rodas para cima; condutor sofreu ferimentos leves

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 14:40

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 dez 2023 às 14:40
Uma caminhonete do modelo Fiat Toro capotou após bater na lateral de outro veículo, modelo Onix, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, nesta quarta-feira (6). Com a colisão, uma das faixas foi interditada, restando duas das três para o tráfego de veículos. Devido ao acidente, houve lentidão no trecho nas proximidades da sede da Petrobras, no sentido Serra. Por volta das 14h45, a via foi liberada.  
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a caminhonete ficou com as rodas para cima na faixa mais próxima ao canteiro que separa os dois sentidos da Reta da Penha.
Ainda conforme a Guarda, a batida aconteceu depois que o condutor do Ônix desviou de um terceiro automóvel que estava parado em uma das faixas e acabou atingido pela caminhonete. 

Carro capota na Reta da Penha após bater na lateral de outro veículo

Conforme apuração do fotojornalista de A Gazeta, Fernando Madeira, que esteve no local, o condutor da Toro teve ferimentos leves e foi levado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192).
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