Caminhão invade casa e quase atinge grávida em Linhares

O véiculo atingiu a garagem da residência Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

A traseira de um caminhão atingiu parte da garagem e o padrão de energia de uma casa, no bairro Araçá, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (29). A moradora da residência está grávida e ficou bastante assustada. Ela disse que estava no quarto na hora do acidente, ao lado da garagem, e por pouco não foi atingida.

Segundo testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta Norte, o caminhão que estava carregado com sabão fazia uma entrega em um comércio vizinho da residência, e desceu o morro atingindo a casa.

O acidente foi na tarde desta quarta-feira (29) Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas a suspeita é que tenha sido um problema mecânico no veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu

O caminhão já foi retirado do local Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução