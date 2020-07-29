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Susto

Caminhão invade casa e quase atinge grávida em Linhares

Mulher estava no quarto quando acidente ocorreu; garagem e padrão de energia foram parcialmente destruídos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 19:52

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:52

O véiculo atingiu a garagem da residência Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
A traseira de um caminhão atingiu parte da garagem e o padrão de energia de uma casa, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (29). A moradora da residência está grávida e ficou bastante assustada. Ela disse que estava no quarto na hora do acidente, ao lado da garagem, e por pouco não foi atingida.
Segundo testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta Norte, o caminhão que estava carregado com sabão fazia uma entrega em um comércio vizinho da residência, e desceu o morro atingindo a casa.
O acidente foi na tarde desta quarta-feira (29)
O acidente foi na tarde desta quarta-feira (29) Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas a suspeita é que tenha sido um problema mecânico no veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu
O caminhão já foi retirado do local
O caminhão já foi retirado do local Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
* Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

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