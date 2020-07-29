Caminhão invade casa e quase atinge grávida em Linhares

A traseira de um caminhão atingiu parte da garagem e o padrão de energia de uma casa, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (29). A moradora da residência está grávida e ficou bastante assustada. Ela disse que estava no quarto na hora do acidente, ao lado da garagem, e por pouco não foi atingida.
Segundo testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta Norte, o caminhão que estava carregado com sabão fazia uma entrega em um comércio vizinho da residência, e desceu o morro atingindo a casa.
Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas a suspeita é que tenha sido um problema mecânico no veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu
* Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte