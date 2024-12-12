Batida entre dois carros termina com um deles capotado em avenida de Vitória

Uma colisão envolvendo dois carros terminou com um deles capotado na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, próximo ao trevo de Goiabeiras. O acidente foi registrado entre o final da madrugada e início da manhã desta quinta-feira (12).
A faixa direita da avenida, no sentido Jardim da Penha, ficou interditada por causa dos veículos na pista. Por volta das 6h40, os carros foram removidos por guinchos.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que os motoristas dos veículos foram orientados por policiais militares a registrarem um boletim de ocorrência online. Por causa da colisão, uma equipe ainda trabalhava no reparo dos semáforos próximos ao acidente, o que fazia com que o fluxo permanecesse intenso.
Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, um veiculo Ford Ka atingiu outro veículo, modelo Onix, que seguia no mesmo sentido Serra-Centro, mas não foi possível precisar a causa do acidente. "Um dos veículos chegou a atingir o poste do semáforo, porém, a equipe da empresa que presta o serviço de manutenção atuou para restabelecer a normalidade do equipamento. Não houve feridos e a pista está totalmente liberada", disse a Guarda.