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Na Fernando Ferrari

Batida entre dois carros termina com um deles capotado em avenida de Vitória

A faixa direita da avenida, no sentido Jardim da Penha, ficou interditada por causa dos veículos na pista. Por volta das 6h40, os carros foram removidos por guinchos

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 05:57

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

12 dez 2024 às 05:57
Acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, próximo ao trevo de Goiabeiras
Acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, próximo ao trevo de Goiabeiras Crédito: Foto Leitor/Felipe Sena | A Gazeta
Uma colisão envolvendo dois carros terminou com um deles capotado na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, próximo ao trevo de Goiabeiras. O acidente foi registrado entre o final da madrugada e início da manhã desta quinta-feira (12). 
A faixa direita da avenida, no sentido Jardim da Penha, ficou interditada por causa dos veículos na pista. Por volta das 6h40, os carros foram removidos por guinchos. 
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que os motoristas dos veículos foram orientados por policiais militares a registrarem um boletim de ocorrência online. Por causa da colisão, uma equipe ainda trabalhava no reparo dos semáforos próximos ao acidente, o que fazia com que o fluxo permanecesse intenso. 
Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, um veiculo Ford Ka atingiu outro veículo, modelo Onix, que seguia no mesmo sentido Serra-Centro, mas não foi possível precisar a causa do acidente. "Um dos veículos chegou a atingir o poste do semáforo, porém, a equipe da empresa que presta o serviço de manutenção atuou para restabelecer a normalidade do equipamento. Não houve feridos e a pista está totalmente liberada", disse a Guarda. 

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