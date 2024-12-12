Batida entre dois carros termina com um deles capotado em avenida de Vitória

Acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, próximo ao trevo de Goiabeiras Crédito: Foto Leitor/Felipe Sena | A Gazeta

Uma colisão envolvendo dois carros terminou com um deles capotado na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, próximo ao trevo de Goiabeiras. O acidente foi registrado entre o final da madrugada e início da manhã desta quinta-feira (12).

A faixa direita da avenida, no sentido Jardim da Penha, ficou interditada por causa dos veículos na pista. Por volta das 6h40, os carros foram removidos por guinchos.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que os motoristas dos veículos foram orientados por policiais militares a registrarem um boletim de ocorrência online. Por causa da colisão, uma equipe ainda trabalhava no reparo dos semáforos próximos ao acidente, o que fazia com que o fluxo permanecesse intenso.