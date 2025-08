Noroeste do ES

Adolescente pega moto escondido do pai e acaba ferida em acidente em Colatina

A jovem, de 16 anos, acabou atingida por um carro, que realizava uma conversão repentina; ela acabou ferida e o motorista envolvido fugiu do local

Segundo a PM, a colisão aconteceu na rodovia que liga o Centro à comunidade de Duas Vendinhas. Testemunhas relataram que o condutor do carro realizou uma conversão repentina e atravessou para a pista contrária, com a intenção de entrar no bairro Olívio Zanotelli. A manobra provocou a colisão com a moto. O motorista abandonou o veículo na via e fugiu a pé. O carro foi guinchado.>