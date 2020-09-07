Acidentes em rodovias deixam 4 pessoas feridas no Sul do ES

O primeiro registro aconteceu no trevo da ES 487, por volta das 9h30. O motorista de uma carreta bitrem, carregada de calcário, perdeu o controle e tombou. Parte da carga ficou na pista. Apesar do estrago do veículo, a vítima foi socorrida com escoriações por uma ambulância de Itapemirim e encaminhada ao hospital da cidade.