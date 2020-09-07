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Feriado

Acidentes em rodovias deixam 4 pessoas feridas no Sul do ES

Em Itapemirim, na ES 487, uma carreta bitrem tombou na manhã desta segunda-feira (07). Um caminhão também virou na BR 262, em Muniz Freire

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 19:03
Em Itapemirim, na ES 487, uma carreta bitrem tombou Crédito: Redes sociais
Dois acidentes marcaram o feriado desta segunda-feira (07) nas estradas do Sul do Espírito Santo. Em Itapemirim, na ES 487, uma carreta bitrem tombou pela manhã. Um caminhoneiro perdeu o controle e também tombou o veículo na BR 262, em Muniz Freire, e deixou o trânsito lento na rodovia federal.
O primeiro registro aconteceu no trevo da ES 487, por volta das 9h30. O motorista de uma carreta bitrem, carregada de calcário, perdeu o controle e tombou. Parte da carga ficou na pista. Apesar do estrago do veículo, a vítima foi socorrida com escoriações por uma ambulância de Itapemirim e encaminhada ao hospital da cidade.
Já por volta de meio dia, outro acidente com veículo pesado foi registrado. Desta vez na BR 262, em Muniz Freire. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um caminhão tombou às margens do km 138. Três pessoas, que viajavam na cabine, ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.
Caminhão tombou na BR 262, em Muniz Freire
Caminhão tombou na BR 262, em Muniz Freire Crédito: Divulgação/ PRF
Segundo a PRF, a via foi sinalizada por cones e o trânsito segue fluindo lentamente nos dois sentidos. O veículo somente será retirado amanhã. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade hospitalar.

GUAÇUÍ

Na noite de domingo (06), um motociclista de 58 anos morreu ao perder o controle em uma curva na ES 185, em Guaçuí, e sofrer um acidente. A estrada liga o município do Caparaó capixaba a cidade de Varre Saí, no Rio de Janeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida por volta da meia noite. A vítima, identificada por Marcos Antônio de Oliveira, foi socorrido para o Pronto Socorro do município, mas não resistiu.

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