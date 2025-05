Frontal

Acidente entre carro e ônibus escolar deixa vítima ferida em Cachoeiro

Colisão aconteceu na BR 482, na altura do bairro Nossa Senhora da Glória, no município; motorista ficou preso às ferragens

Um acidente entre um carro e um ônibus escolar deixou uma pessoa ferida na noite de quinta-feira (29) na BR 482, na altura do bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu por volta das 19h e deixou o condutor do carro, de modelo Jeep Renegade branco, preso às ferragens.>