Em cruzamento

Acidente entre carro e moto deixa homem ferido no Sul do ES; veja vídeo

Batida aconteceu na ES 482, próximo ao trevo de acesso ao município de Jerônimo Monteiro; motociclista de 47 anos foi hospitalizado

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na noite de domingo (08) na ES 482, próximo ao trevo de acesso ao município de Jerônimo Monteiro, localizado na Região Sul do Espírito Santo. Imagens de videomonitoramento flagram o momento da batida, quando a motocicleta cai e desliza até o outro lado da pista após ser atingida por um carro que passava no local. >

A vítima, um homem de 47 anos, foi levada para um hospital na cidade, onde a Polícia Militar foi acionada para avaliar o incidente. Familiares do motociclista contaram que souberam que o homem estava transitando de moto quando foi atingido e que o motorista do carro teria ido embora do local sem prestar socorro. Não foi possível ouvir o relato do motociclista, pois ele estava hospitalizado, e o estado de saúde dele não foi divulgado.>