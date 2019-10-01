João Neiva

Acidente em cruzamento da BR 101 com a BR 259 prejudica trânsito

O acesso ao trevo de Colatina, na BR 101, está parcialmente bloqueado no sentido Vitória. Trânsito flui sem retenções pela região

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 16:24 - Atualizado há 6 anos

Carreta tomba entre os cruzamentos das rodovias BR 101 e BR 259, em João Neiva Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma carreta tombou no cruzamento entre as rodovias BR 101 e BR 259, em João Neiva - no nordeste do Espírito Santo - por volta das 11h30 desta terça-feira (01).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu próximo ao trevo de Colatina, no sentido Vitória, mas não há informações sobre as causas dele.

O acesso ao trevo está parcialmente interditado para a remoção do veículo, mas não atrapalha a fluidez do trânsito na região.

