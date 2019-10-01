Acidente em cruzamento da BR 101 com a BR 259 prejudica trânsito

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 16:24
- Atualizado há 6 anos
Uma carreta tombou no cruzamento entre as rodovias BR 101 e BR 259, em João Neiva - no nordeste do Espírito Santo - por volta das 11h30 desta terça-feira (01).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu próximo ao trevo de Colatina, no sentido Vitória, mas não há informações sobre as causas dele.
O acesso ao trevo está parcialmente interditado para a remoção do veículo, mas não atrapalha a fluidez do trânsito na região.
