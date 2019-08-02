Home
>
Região Sul
>
Voluntárias fabricam turbantes para pacientes com câncer em Cachoeiro

Voluntárias fabricam turbantes para pacientes com câncer em Cachoeiro

Por mês, elas produzem cerca de 110 turbantes e, toda a matéria-prima para confeccioná-los vem de doações

Com informações de Junia Vasconcelos, da Tv Gazeta Sul

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 21:04

 - Atualizado há 6 anos

O tratamento contra o câncer pode mexer com a autoestima das mulheres. Para amenizar o momento difícil na vida das pacientes, um grupo de voluntárias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, resolveu fabricar turbantes, faixas e gorros e doar para que elas se sentam lindas novamente.

Luana Oliveira foi buscar um novo turbante esta semana. Ela foi diagnosticada com um câncer raro há dois anos. Na época, ficou bastante assustada, pelas preocupações que o tratamento traz e a possibilidade de perder os cabelos.

“Eu amei muito esse vermelho, que está na moda, todo mundo esta usando turbante, lenço. Na primeira quimioterapia os médicos disseram que o cabelo ia cair, mas não fiquei desesperada, sei que vai crescer e ficar mais forte. Os turbantes aumentam a autoestima e nos deixam mais alegres”, revela a paciente.

Os acessórios começaram a ser confeccionados há pouco mais de um ano e doados a instituições que apoiam as pessoas em tratamento quimioterápico. A voluntária Simone Guiotti começou com a ideia e mobilizou cinco amigas para o projeto Arte Sã.

“Eu recebi um vídeo de enfermeiras que confeccionaram perucas de crochê de princesas para crianças com câncer. Adaptei isso para nosso clima e para algo que podia fazer. Queria que a pessoa recebesse não só o produto, mas o carinho e o que desejamos para ela”, disse a voluntária Simone Guiotti.

Por mês, elas produzem cerca de 110 turbantes e, toda a matéria-prima para confeccioná-los vem de doações.

COMO AJUDAR

O projeto necessita de doação de tecidos diversos como coton, e adereços, flores, linhas, laços e fita para decorar os acessórios.

Os materiais ficam no Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. No local, qualquer paciente pode ter acesso aos turbantes feitos e doados pelo projeto.

O número para contato de quem quiser ajudar com doações é (28) 99945-7715.

