Voluntárias fabricam turbantes para pacientes com câncer em Cachoeiro

voluntárias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, resolveu fabricar turbantes, faixas e gorros e doar para que elas se sentam lindas novamente. O tratamento contra o câncer pode mexer com a autoestima das mulheres. Para amenizar o momento difícil na vida das pacientes, um grupo dede, no Sul do Estado, resolveu fabricar turbantes, faixas e gorros e doar para que elas se sentam lindas novamente.

câncer raro há dois anos. Na época, ficou bastante assustada, pelas preocupações que o tratamento traz e a possibilidade de perder os cabelos. Luana Oliveira foi buscar um novo turbante esta semana. Ela foi diagnosticada com umraro há dois anos. Na época, ficou bastante assustada, pelas preocupações que o tratamento traz e a possibilidade de perder os cabelos.

“Eu amei muito esse vermelho, que está na moda, todo mundo esta usando turbante, lenço. Na primeira quimioterapia os médicos disseram que o cabelo ia cair, mas não fiquei desesperada, sei que vai crescer e ficar mais forte. Os turbantes aumentam a autoestima e nos deixam mais alegres”, revela a paciente.

Os acessórios começaram a ser confeccionados há pouco mais de um ano e doados a instituições que apoiam as pessoas em tratamento quimioterápico. A voluntária Simone Guiotti começou com a ideia e mobilizou cinco amigas para o projeto Arte Sã.

“Eu recebi um vídeo de enfermeiras que confeccionaram perucas de crochê de princesas para crianças com câncer. Adaptei isso para nosso clima e para algo que podia fazer. Queria que a pessoa recebesse não só o produto, mas o carinho e o que desejamos para ela”, disse a voluntária Simone Guiotti.

Por mês, elas produzem cerca de 110 turbantes e, toda a matéria-prima para confeccioná-los vem de doações.

COMO AJUDAR

O projeto necessita de doação de tecidos diversos como coton, e adereços, flores, linhas, laços e fita para decorar os acessórios.

Os materiais ficam no Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. No local, qualquer paciente pode ter acesso aos turbantes feitos e doados pelo projeto.