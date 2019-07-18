Home
Viatura da PM fica destruída em colisão com bois em Cachoeiro

A viatura seguia para a delegacia de Cachoeiro, onde iria entregar dois conduzidos, quando se separou com muitos bois na pista

Gazeta Online

Publicado em 18 de julho de 2019 às 16:12

 - Atualizado há 6 anos

Uma viatura da Polícia Militar, que estava com duas pessoas detidas no cofre, se envolveu em uma colisão com bois soltos na pista da Rodovia ES-482, em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, a viatura seguia para a delegacia de Cachoeiro, onde iria entregar dois conduzidos, quando se separou com muitos bois na pista, atropelando dois animais. O trecho é uma curva e sem iluminação.

A Polícia informou ainda que ninguém se feriu gravemente. Pelo menos um dos bois teria morrido na colisão. Uma soldado e um soldado da PM, além de uma mulher e um homem, que estavam conduzidos, foram socorridos por outras viaturas e levados à Santa Casa de Misericórdia.

