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Bambi

Veado encontrado em sítio de Vargem Alta é entregue ao Ibama

Animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, na Serra, onde passará por adaptação para ser reintroduzido à natureza

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 14:46
Veado aparece em sítio de Vargem Alta e ganha até leite na mamadeira Crédito: Gazeta Online
O filhote de veado que apareceu em um sítio de Vargem Alta, na Região Serrana foi entregue aos órgãos ambientais na última semana. O animal ficou sob os cuidados da empresária Gabriela Ortiz, 32 anos. Durante uma semana, até mamadeira o animal recebeu. A esperança da empresária é de rever o filhote.
Gabriela contou que o veado, que foi apelidado de Bambi - em referência ao desenho da Disney - apareceu no Sítio Brother, propriedade dela, no final de novembro. Ele ficou uma semana sendo cuidado por ela e foi recolhido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na quarta-feira (05) da última semana.
Ele ainda está no instituto na Serra e só vai poder ser restabelecido na natureza depois de ter convivido com animais das mesma espécie, pois ele ficou uma semana com a gente. Durante esse tempo deu para apegar e agora dá saudade. As vezes eu acordo pensando em dar mamadeira pra ele, mas ele não esta lá. Tenho a esperança de ver ele de novo, acho que ele volta, contou.
REABILITAÇÃO
Bambi foi recolhido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e levado para o Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) na Serra. De acordo com o chefe da unidade técnica do instituto de Cachoeiro de Itapemirim, Guilherme Gomes de Souza, o aparecimento de veados em regiões de matas nativas é comum.
Principalmente em Vargem Alta, onde tem grande quantidade de mata nativa. O comportamento deles é parecido com o da vaca leiteira. Às vezes, a mãe e o filhote seguem para um local, o filhote fica para trás, mas depois a mãe volta para pegar o seu filhote. Por isso aconselhamos as pessoas de não pegar, pois a mãe vai voltar para pegar o filhote
O filhote está sob os cuidados de especialista e vai ser reintroduzido na natureza em em locais onde eles normalmente vivem. Este local vai ser escolhido pelos técnicos do Cetas.

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