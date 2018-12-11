Veado encontrado em sítio de Vargem Alta é entregue ao Ibama

Veado aparece em sítio de Vargem Alta e ganha até leite na mamadeira Crédito: Gazeta Online

veado que apareceu em um sítio de Vargem Alta, na Região Serrana foi entregue aos órgãos ambientais na última semana. O animal ficou sob os cuidados da empresária Gabriela Ortiz, 32 anos. Durante uma semana, até mamadeira o animal recebeu. A esperança da empresária é de rever o filhote. O filhote defoi entregue aos órgãos ambientais na última semana. O animal ficou sob os cuidados da empresária Gabriela Ortiz, 32 anos. Durante uma semana, até mamadeira o animal recebeu. A esperança da empresária é de rever o filhote.

Gabriela contou que o veado, que foi apelidado de Bambi - em referência ao desenho da Disney - apareceu no Sítio Brother, propriedade dela, no final de novembro. Ele ficou uma semana sendo cuidado por ela e foi recolhido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na quarta-feira (05) da última semana.

Ele ainda está no instituto na Serra e só vai poder ser restabelecido na natureza depois de ter convivido com animais das mesma espécie, pois ele ficou uma semana com a gente. Durante esse tempo deu para apegar e agora dá saudade. As vezes eu acordo pensando em dar mamadeira pra ele, mas ele não esta lá. Tenho a esperança de ver ele de novo, acho que ele volta, contou.

REABILITAÇÃO

Bambi foi recolhido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e levado para o Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) na Serra. De acordo com o chefe da unidade técnica do instituto de Cachoeiro de Itapemirim, Guilherme Gomes de Souza, o aparecimento de veados em regiões de matas nativas é comum.

Principalmente em Vargem Alta, onde tem grande quantidade de mata nativa. O comportamento deles é parecido com o da vaca leiteira. Às vezes, a mãe e o filhote seguem para um local, o filhote fica para trás, mas depois a mãe volta para pegar o seu filhote. Por isso aconselhamos as pessoas de não pegar, pois a mãe vai voltar para pegar o filhote