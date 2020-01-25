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Chuva no ES

TV Gazeta exibe telejornal extra com cobertura das chuvas no ES

Edição especial do 'ES1' irá ao ar às 14h deste sábado (25)

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 14:07
Chuva alagou a cidade de Iúna Crédito: Samuel Liberato
Devido às fortes chuvas que atingiram vários municípios do Espírito Santo nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o telejornal "ES1", da TV Gazeta, voltará ao ar das 14h às 15h deste sábado, ao vivo, em edição especial com cobertura das enchentes. A apresentação continuará sob comando da jornalista Tati Braga. 
Uma reportagem sobre as enchentes também será destaque no "Jornal Hoje", que começa às 13h15 na emissora, antes do "ES1" especial. Devido à cobertura das chuvas, a TV Gazeta não exibirá os programas "Em Movimento" e "AGTV". 
Até o momento,  3.826 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por conta das fortes chuvas que atingem o Estado. A informação consta no levantamento divulgado pela Defesa Civil Estadual no final da manhã deste sábado (25). 3.678 pessoas estão desalojadas e 149 desabrigadas nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi, Mimoso do Sul e Apiacá. O número de mortes causadas pela chuva também aumentou. Nove pessoas perderam a vida. Duas delas são crianças que morreram soterradas após as chuvas desta madrugada. Uma em Iúna e outra em Conceição do Castelo.

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