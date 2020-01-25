TV Gazeta exibe telejornal extra com cobertura das chuvas no ES

Devido às fortes chuvas que atingiram vários municípios do Espírito Santo nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o telejornal "ES1", da TV Gazeta, voltará ao ar das 14h às 15h deste sábado, ao vivo, em edição especial com cobertura das enchentes. A apresentação continuará sob comando da jornalista Tati Braga.
Uma reportagem sobre as enchentes também será destaque no "Jornal Hoje", que começa às 13h15 na emissora, antes do "ES1" especial. Devido à cobertura das chuvas, a TV Gazeta não exibirá os programas "Em Movimento" e "AGTV".
Até o momento, 3.826 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por conta das fortes chuvas que atingem o Estado. A informação consta no levantamento divulgado pela Defesa Civil Estadual no final da manhã deste sábado (25). 3.678 pessoas estão desalojadas e 149 desabrigadas nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi, Mimoso do Sul e Apiacá. O número de mortes causadas pela chuva também aumentou. Nove pessoas perderam a vida. Duas delas são crianças que morreram soterradas após as chuvas desta madrugada. Uma em Iúna e outra em Conceição do Castelo.