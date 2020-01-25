TV Gazeta exibe telejornal extra com cobertura das chuvas no ES

Devido às fortes chuvas que atingiram vários municípios do Espírito Santo nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o telejornal "ES1", da TV Gazeta, voltará ao ar das 14h às 15h deste sábado, ao vivo, em edição especial com cobertura das enchentes. A apresentação continuará sob comando da jornalista Tati Braga.