Três dias após tiros em Cachoeiro, polícia ainda não sabe quem atirou

Homens atiram para o alto para evitar saques a loja alagada em Cachoeiro Crédito: Reprodução

Três dias após tiros serem ouvidos e registrados no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo , a polícia ainda não sabe quem são os atiradores. O vídeo foi gravado no domingo (26), após uma das maiores enchentes registradas na cidade. Ao que parece, os tiros foram para impedir saques em lojas.

O rio subiu mais de 10 metros e ,quando começou a baixar, pessoas tentaram saquear produtos de lojas atingidas pela enxurrada. Nas imagens é possível ver que ainda havia muita água acumulada na frente desses estabelecimentos, quando homens aparaceram armados e atiraram para o alto para dispersar quem estava próximo das vitrines

Populares chegaram a afirmar que os atiradores são policiais. No entanto, a Polícia Militar informou que não reconheceu ou recebeu denúncias sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar informa que não reconhece, nem recebeu denúncias, até o momento, dos responsáveis pelos disparos em via pública, fato ocorrido no centro de Cachoeiro enquanto criminosos saqueavam lojas atingidas pela chuva. A PMES tem atuado incansavelmente no apoio a essas comunidades, contando com o apoio de centenas de policiais militares que, mesmo de folga, possibilitaram o transporte de mais de 100 toneladas de donativos às comunidades atingidas.

Medidas inadequadas e ilegais para o controle de eventuais criminosos que se valem da tragédia para o cometimento de crimes não são compactuadas pela instituição e vão de encontro aos seus valores. De qualquer modo, é precipitada a afirmação de que os homens que aparecem no vídeo são policiais militares, pois, até agora, nenhum deles foi reconhecido como tal. Se em algum momento essa informação for confirmada, as medidas cabíveis serão imediatamente adotadas, diz a nota.

A Polícia Civil também disse que ainda não foi possível confirmar a identidade dos atiradores, mas informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.