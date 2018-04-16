Trecho onde motociclista morreu é um dos mais críticos de Cachoeiro

Vagner Monteiro Picoli morreu na hora Crédito: Reprodução - Facebook

O motorista que causou o acidente confessou, durante depoimento, que parou para abastecer em um posto de combustível e, ao fazer uma conversão em um local de faixa contínua, se chocou contra a motocicleta, que seguia sentido Aeroporto.

O impacto da batida foi tão forte que Vagner Monteiro Picoli, de 32 anos morreu no local do acidente. O motorista do veículo Volkswagem Saveiro, um idoso de 69 anos, não se feriu, mas ficou em estado de choque. O teste do bafômetro constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica e ele foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado.

Moradores da região garantem que já viram muitos acidentes na região por causa de irregularidades cometidas por motoristas na avenida. O professor Antônio Carlos Martins pede mais fiscalização no local.

Aqui é um local muito perigoso. As pessoas tem preguiça de fazer a conversão no local certo que é lá no trevo de IBC. Uma fatalidade dessa é muito triste. A vida está sendo ceifada a cada momento. Precisa da presença do Estado, de policiais de trânsito no caso, disse.

OUTRO LADO

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes Barbosa Junior, explicou que o ponto onde foi registrado o acidente é um dos mais críticos da cidade. Haja vista o grande número de acidentes que são registrados aqui. É uma via com sinalização de conversão proibida, faixa contínua na via e taxões para evitar a conversão. Em menos de 30 minutos que estamos aqui foram 13 autos de infração lavrados por conversão em local proibido. Nós flagramos aqui, inclusive, uma van de transporte escolar cheia de alunos e o motorista ia fazer a conversão. Nos chamamos a atenção do motorista e ele seguiu para fazer a conversão lá na rotatória, explicou.

A prefeitura se reúne com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) na tarde desta segunda-feira (16) para buscar soluções para diminuir o índice de acidentes no local. Por meio de nota, o DER disse que uma equipe irá ao local avaliar a situação. Mas está sendo desenvolvido um projeto para melhoramento da rodovia e este tipo de situação será contemplada.