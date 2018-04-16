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Acidente

Trecho onde motociclista morreu é um dos mais críticos de Cachoeiro

Vagner Monteiro Picoli, 32 anos, morreu neste domingo após uma colisão entre a moto em que estava e um veículo

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 16:29
Vagner Monteiro Picoli morreu na hora Crédito: Reprodução - Facebook
Um dia após o acidente grave que matou um jovem na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a prefeitura informou que busca meios de diminuir o índice de acidentes no local.
O motorista que causou o acidente confessou, durante depoimento, que parou para abastecer em um posto de combustível e, ao fazer uma conversão em um local de faixa contínua,  se chocou contra a motocicleta, que seguia sentido Aeroporto.
O impacto da batida foi tão forte que Vagner Monteiro Picoli, de 32 anos morreu no local do acidente. O motorista do veículo Volkswagem Saveiro, um idoso de 69 anos, não se feriu, mas ficou em estado de choque. O teste do bafômetro constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica e ele foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado.
Moradores da região garantem que já viram muitos acidentes na região por causa de irregularidades cometidas por motoristas na avenida. O professor Antônio Carlos Martins pede mais fiscalização no local.
Aqui é um local muito perigoso. As pessoas tem preguiça de fazer a conversão no local certo que é lá no trevo de IBC. Uma fatalidade dessa é muito triste. A vida está sendo ceifada a cada momento. Precisa da presença do Estado, de policiais de trânsito no caso, disse.
OUTRO LADO
O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes Barbosa Junior, explicou que o ponto onde foi registrado o acidente é um dos mais críticos da cidade. Haja vista o grande número de acidentes que são registrados aqui. É uma via com sinalização de conversão proibida, faixa contínua na via e taxões para evitar a conversão. Em menos de 30 minutos que estamos aqui foram 13 autos de infração lavrados por conversão em local proibido. Nós flagramos aqui, inclusive, uma van de transporte escolar cheia de alunos e o motorista ia fazer a conversão. Nos chamamos a atenção do motorista e ele seguiu para fazer a conversão lá na rotatória, explicou.
A prefeitura se reúne com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) na tarde desta segunda-feira (16) para buscar soluções para diminuir o índice de acidentes no local. Por meio de nota, o DER disse que uma equipe irá ao local avaliar a situação. Mas está sendo desenvolvido um projeto para melhoramento da rodovia e este tipo de situação será contemplada.
 

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