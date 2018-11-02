Tiroteio em bar termina com um morto e dois feridos em Itapemirim

Douglas morreu no local do tiroteio Crédito: Internauta - Adriano Maratimba

Um homem de 31 anos morreu e dois ficaram feridos numa troca de tiros após uma discussão em um bar, na madrugada desta sexta-feira (02), na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul. Um dos envolvidos, que também foi baleado, foi preso com uma arma e autuado em flagrante. A motivação da discussão ainda é desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h. De acordo com testemunhas, os envolvidos estavam em dois bares que ficam próximos. Um comerciante de 47 anos estava com outro homem em um estabelecimento e, por motivos ainda desconhecidos, seguiram para o outro local, onde Douglas Santos de Holanda, de 31 anos, estava com a outra vítima, de 25 anos.

Eles teriam começado uma discussão e, em seguida, iniciaram a troca de tiros. Douglas foi atingido e, mesmo caído, foi alvo de mais tiros do suspeito que conseguiu fugir. Uma ambulância chegou a ser acionada mas, ao chegar no local, Douglas já havia falecido. No corpo dele, foram encontradas seis perfurações de três calibres diferentes.

O homem que estava com Douglas também foi atingido por um tiro no pescoço e encaminhado para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Já o comerciante, atingido no braço, foi localizado no Pronto Atendimento da Barra de Itapemirim, em Marataízes. Ele estava com uma arma calibre 6.35 e três munições. O outro homem que estava com ele conseguiu fugir.

O comerciante foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Ele está detido no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

O corpo de Douglas foi levado para o Serviço Médico legal de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a polícia, as investigações continuam.