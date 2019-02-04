Tarifa de ônibus sobe R$ 0,20 para quem paga com dinheiro em Cachoeiro

Ônibus da Viação Flecha Branca Crédito: Divulgação | Viação Flecha Branca

A tarifa de ônibus foi reajustada neste domingo (03) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O aumento de R$ 0,20 só vale para quem paga a passagem em dinheiro, mas para quem usa o sistema de bilhetagem eletrônica (cartão) a passagem continuará R$ 3,20. Aos domingos, assim como na Grande Vitória, o valor da passagem vai ser menor. Mas alguns passageiros ficaram insatisfeitos com a novidade.

A medida de reajustar a passagem foi definida no dia 31 de janeiro pelo Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, que também aprovou a redução da tarifa para R$ 3,00 aos domingos e feriados, com ou sem cartão. Outra mudança foi em relação à passagem para os distritos de Burarama e São Vicente, que foi reduzida. A tarifa que chegava a R$ 9,55 (dependendo do destino), custa R$ 3,40.

De acordo com a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a manutenção da tarifa urbana em R$ 3,20 no cartão visa a incentivar e ampliar a adesão à bilhetagem eletrônica, que garante vantagens como a integração de linhas – possibilidade de embarque em dois ônibus pagando apenas uma passagem –, mais segurança aos passageiros, ao reduzir riscos de assalto, e maior agilidade no embarque, o que diminui o tempo de parada dos ônibus. Outro benefício é uma economia de R$ 0,25 por passagem, proporcionada por subsídio tarifário.

A confeiteira Nayhara de Freitas, de 34 anos, não aprovou o reajuste. “É um absurdo, pois o percurso é pequeno, mas o valor só aumenta. Gasto em média duas passagens por dia e vai ser quase R$ 10,00 a mais por mês e aqui em casa só meu marido trabalha e o dinheiro poderia estar sendo investido em outra coisa, pois só o meu marido trabalha”, disse.