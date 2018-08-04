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Sete vão parar na delegacia após troca de tiros em bairro de Cachoeiro

Armas também foram apreendidas com os homens, que se denominavam 'Bonde do Alto Eucalipto'

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 16:35
Armas foram apreendidas após a troca de tiros Crédito: Divulgação Polícia Militar
Sete pessoas foram parar na delegacia após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na noite de sexta-feira (03), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Entre os envolvidos, quatro são menores de idade. O grupo se denomina Bonde do Alto Eucalipto.
De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h30, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de tráfico de entorpecentes e, ao chegar no local indicado foi recebida com tiros e revidou. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos, um homem
de 25 anos, foi atingido nas duas pernas, mas a PM não soube definir se o ferimento foi provocado pelo confronto com outros traficantes ou pelo revide dos policiais militares.
Ele foi atendido na Santa Casa de Misericórdia e, em seguida, encaminhado ao DPJ junto com os outros suspeitos. Durante a ação, foram apreendidas quatro pistolas 9 milímetros, munições e uma bucha de maconha. O comandante da 1ª Companhia Independente, Capitão Leonardo Steim, acredita que estas armas são de outra região, pois são semelhantes.
Os suspeitos e as armas foram levados para a 7ª Delegacia Regional. Não foi divulgado quantas pessoas foram autuadas em flagrante.
Sete pessoas presas e armas apreendidas após troca de tiros em Cachoeiro
 

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