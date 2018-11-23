Sete alunos permanecem internados após acidente no Caparaó

Três vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Dos 24 alunos que ficaram feridos após o grave acidente com um ônibus que transportava estudantes na ES 181, na altura da localidade de Anutiba, em Alegre, no Caparaó, na noite desta quinta-feira (22), apenas sete permanecem internados em hospitais da região Sul. No acidente, duas mulheres morreram.

No ônibus estavam 28 alunos que seguiam de Muniz Freire para estudar em instituições de ensino de Alegre: A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo.

Tereza Fasta da Silva Neta, 20 anos, que estuava História, e Joilma Couto Cazzador, 40 anos, que cursava psicologia, ambas na Fafia, morreram. O horário e local de velórios e sepultamentos ainda não foram divulgados.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, por veículos que passavam no local e por ambulâncias de hospitais da região. Das 18 pessoas encaminhadas para o Hospital de Muniz Freire, 15 receberam alta e três foram encaminhadas para fazer tomografia em Cachoeiro de Itapemirim.

Para Alegre foram socorridas três estudantes, duas receberam alta e uma que teve um dos braços amputados permanece internada.

Outras três vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim onde permanecem internadas. O estado de saúde delas é estável.