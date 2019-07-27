Luto

Secretário interino de Finanças de Itapemirim morre após sofre infarto

Flávio Ribeiro da Silva, 49 anos, estava no cargo há uma semana

Publicado em 27 de julho de 2019 às 13:16 - Atualizado há 6 anos

O corpo de Flávio esta sendo velado no Ginásio Waldir Alves e será sepultado ás 13h deste sábado Crédito: Reprodução - Redes Sociais

O secretário interino de Finanças do município de Itapemirim, Flávio Ribeiro da Silva, morreu aos 49 anos vítima de infarto fulminante da madrugada deste sábado (27). Ele estava no cargo há uma semana para cobrir as férias do atual secretário. A prefeitura decretou três dias de luto oficial.

Flávio, que morava em Marataízes, chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento da Barra de Itapemirim, mas não resistiu e morreu no local. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Itapemirim, ele era funcionário efetivo no cargo de contador e na gestão do então prefeito Luciano Paiva ocupou o cargo de Controlador durante quatro anos.

A Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota e decretou três dias de luto oficial. Além de lamentar a morte de Flávio, a nota informou que o corpo está sendo velado no Ginásio Waldir Alves. O sepultamento está previsto para acontecer às 15h.

“Neste momento de dor, o Prefeito Municipal decreta três dias de luto oficial na cidade, acompanhado das bandeiras a meio mastro, e deixa toda a sua solidariedade e pesar pela grande perda dos amigos e familiares”, finaliza a nota.

