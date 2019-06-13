Home
>
Região Sul
>
Ruínas: casas do Sítio Histórico de Muqui ameaçam cair

Ruínas: casas do Sítio Histórico de Muqui ameaçam cair

Imóveis são tombados pelo Estado. Dois imóveis, conhecidos como 'Casas Amarelas' deveriam ter sido reformadas e se tornariam museu