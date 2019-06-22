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INTERIOR DO ES

Rio Novo do Sul comemora São João com fogueira gigante

Festa, no Sul do Espírito Santo, começou com fogueira de sete metros. Este ano chegou a marca de 21 metros

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 21:58

Publicado em 

21 jun 2019 às 21:58
Uma fogueira gigante, de 21 metros, será acessa na noite deste sábado (22), na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Ela é feita há seis anos por um morador do local em comemoração ao dia de São João, celebrado na segunda-feira (24).
> Já pulou a fogueira? Tem festas juninas no ES até agosto; confira
Segundo a moradora Elidiani Souza Perim, a fogueira é confeccionada pelo senhor Zezé Fachim e seus ajudantes. Para este ano, foram necessários três dias de trabalho para a montagem e dez para reunir toda a lenha.
> São João: confira onde encontrar delícias juninas na Grande Vitória
A tradição dura seis anos. Na primeira fogueira, chegaram aos 7 metros, a segunda aos 10 metros, nos anos seguintes mediram 12, 14 e 16 metros. A fogueira está montada na igreja da comunidade, que tem como padroeiro São João Batista. A festa começa nesta sexta e vai até segunda.
Fogueira gigante da festa junina em homenagem a São João, de Rio Novo do Sul. Artefato durou três dias para ficar pronto Crédito: Elidiani Souza Perim

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