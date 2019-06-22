Rio Novo do Sul comemora São João com fogueira gigante

Uma fogueira gigante, de 21 metros, será acessa na noite deste sábado (22), na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Ela é feita há seis anos por um morador do local em comemoração ao dia de São João, celebrado na segunda-feira (24).
Segundo a moradora Elidiani Souza Perim, a fogueira é confeccionada pelo senhor Zezé Fachim e seus ajudantes. Para este ano, foram necessários três dias de trabalho para a montagem e dez para reunir toda a lenha.
A tradição dura seis anos. Na primeira fogueira, chegaram aos 7 metros, a segunda aos 10 metros, nos anos seguintes mediram 12, 14 e 16 metros. A fogueira está montada na igreja da comunidade, que tem como padroeiro São João Batista. A festa começa nesta sexta e vai até segunda.