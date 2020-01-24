Represa rompe e inunda casas no interior de Irupi

Uma represa particular se rompeu na tarde desta sexta-feira (24) em Santa Cruz, distrito dena Região do Caparaó, e inundou 10 casas do vilarejo. Segundo a Defesa Civil do município, a equipe conseguiu chegar a tempo e avisar os moradores que o local seria invadido pela água.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Irupi, Denilson Calixto, a represa rompeu por volta das 15h. Estava fazendo vistoria na região quando fui avisado de que a represa ia romper e alagar o distrito. Chegamos a tempo de avisar os moradores para saírem de suas casas, mas não houve tempo deles tirarem os móveis, contou. O Corpo de Bombeiro estima que 40 pessoas estejam desalojadas.