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Represa rompe e inunda casas no interior de Irupi

Defesa Civil conseguiu chegar a tempo e avisar os moradores de Santa Cruz que o local seria invadido pela água

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 19:35
Vazão de água chegou a inundar cerca de 10 casas  Crédito: Divulgação/PMI
Uma represa particular se rompeu na tarde desta sexta-feira (24) em Santa Cruz, distrito de Irupi, na Região do Caparaó, e inundou 10  casas do vilarejo. Segundo a Defesa Civil do município, a equipe conseguiu chegar a tempo e avisar os moradores que o local seria invadido pela água. 
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Irupi, Denilson Calixto, a represa rompeu por volta das 15h. Estava fazendo vistoria na região quando fui avisado de que a represa ia romper e alagar o distrito. Chegamos a tempo de avisar os moradores para saírem de suas casas, mas não houve tempo deles tirarem os móveis, contou. O Corpo de Bombeiro estima que 40 pessoas estejam desalojadas. 
Ruas do distrito foram inundadas  Crédito: Divulgação/PMI
A vazão da água chegou a inundar cerca de 10 casas e baixou completamente após 30 minutos. Segundo a prefeitura, a Secretaria de Obras foi acionada pelo proprietário, que pediu auxílio para tentar impedir o rompimento, mas quando a equipe de servidores chegou ao local, o vazamento era grande e nada foi possível fazer.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, Irupi foi o município com maior acumulado de chuva em 24 horas, com 109 milímetros. Duas casas foram interditadas por ainda ter água no interior. Uma família perdeu colchões e está sendo assistida pela equipe da Assistência Social.
Moradores limpam quintal após rompimento de represa Crédito: Divulgação/PMI

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