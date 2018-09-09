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Bateu em árvore

Prefeitura de Iconha decreta luto após morte de menina em acidente

Garota foi vítima de um acidente de trânsito na noite desse sábado (08), na BR 101, após o veículo em que ela e a família estavam colidir contra uma árvore
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 14:51

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 14:51

Menina morre em acidente na BR 101 em Iconha Crédito: Reprodução
A Prefeitura de Iconha, no Sul do Espírito Santo, decretou luto oficial de três dias por conta da morte da menina Laura Chicon Guedes, de 10 anos. A garota foi vítima de um acidente de trânsito na noite desse sábado (08), na BR 101, após o veículo em que ela e a família estavam colidir em uma árvore.
Laura era aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Assis, e os pais da menina, Leila Chicon Guedes e Fábio Polastreli Guedes, são servidores públicos municipais. A família é muito conhecida em Iconha, e o clima na cidade é de comoção após o acidente.
"Considerando o consternamento geral da comunidade iconhense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda dessa criança, fica declarado luto oficial por 03 (três) dias, em todo o território do Município de Iconha, em sinal de pesar pelo falecimento da criança", diz a nota publicada no site da prefeitura.
O ACIDENTE
O acidente aconteceu por volta das 19h25 desse sábado (08), no km 374 da BR 101, próximo a área de eventos Ascames. O veículo VW Gol, de cor vermelha, onde estava a família era conduzido por Fábio Polastreli Guedes. Ele perdeu o controle na pista e colidiu com o carro contra uma árvore. 
Laura, que dormia no momento da batida, morreu na hora. Na noite desse sábado (08), o Gazeta Online errou ao informar que o motorista, Fábio, havia morrido. A morte da criança, como sendo a única vítima fatal do acidente, foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã deste domingo (09). 
Mãe e irmã em estado grave
Segundo informações de um familiar, Fábio Polastreli Guedes teve alguns ferimentos, foi socorrido para um hospital e chegou a receber alta, mas retornou ao hospital neste domingo (09) com fortes dores. A mãe de Laura, Leila Chicon Guedes, e a irmã, Alice, de 7 anos, também foram socorridas e encaminhadas para o hospital. 
Leila está internada no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Cachoeiro, em coma induzido. Também em estado grave, Alice está internada no CTI do Hospital Infantil de Cachoeiro. 
O enterro da menina Laura Chicon Guedes está marcado para as 16h deste domingo (09), em Iconha, de acordo com a família.
Prefeitura de Iconha decreta luto após morte de menina em acidente

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