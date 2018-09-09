Prefeitura de Iconha decreta luto após morte de menina em acidente

Menina morre em acidente na BR 101 em Iconha Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Iconha, no Sul do Espírito Santo, decretou luto oficial de três dias por conta da morte da menina Laura Chicon Guedes, de 10 anos. A garota foi vítima de um acidente de trânsito na noite desse sábado (08), na BR 101 , após o veículo em que ela e a família estavam colidir em uma árvore.

Laura era aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Assis, e os pais da menina, Leila Chicon Guedes e Fábio Polastreli Guedes, são servidores públicos municipais. A família é muito conhecida em Iconha, e o clima na cidade é de comoção após o acidente.

"Considerando o consternamento geral da comunidade iconhense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda dessa criança, fica declarado luto oficial por 03 (três) dias, em todo o território do Município de Iconha, em sinal de pesar pelo falecimento da criança", diz a nota publicada no site da prefeitura.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 19h25 desse sábado (08), no km 374 da BR 101, próximo a área de eventos Ascames. O veículo VW Gol, de cor vermelha, onde estava a família era conduzido por Fábio Polastreli Guedes. Ele perdeu o controle na pista e colidiu com o carro contra uma árvore.

Laura, que dormia no momento da batida, morreu na hora. Na noite desse sábado (08), o Gazeta Online errou ao informar que o motorista, Fábio, havia morrido. A morte da criança, como sendo a única vítima fatal do acidente, foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã deste domingo (09).

Mãe e irmã em estado grave

Segundo informações de um familiar, Fábio Polastreli Guedes teve alguns ferimentos, foi socorrido para um hospital e chegou a receber alta, mas retornou ao hospital neste domingo (09) com fortes dores. A mãe de Laura, Leila Chicon Guedes, e a irmã, Alice, de 7 anos, também foram socorridas e encaminhadas para o hospital.

Leila está internada no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Cachoeiro, em coma induzido. Também em estado grave, Alice está internada no CTI do Hospital Infantil de Cachoeiro.

O enterro da menina Laura Chicon Guedes está marcado para as 16h deste domingo (09), em Iconha, de acordo com a família.