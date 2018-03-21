Prefeito de Cachoeiro assume agência reguladora no município

Victor Coelho está internado desde a quarta-feira Crédito: Guilherme Ferrari

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), assume nesta quarta-feira (21) o cargo de diretor presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa). Vilson Coelho, que estava no cargo desde o início da atual gestão, renunciou, alegando motivos profissionais. É a sexta saída de um integrante da administração de Victor Coelho desde o início da gestão.

Enquanto o novo nome não for anunciado, o prefeito passa a acumular a função da autarquia. O anúncio do novo diretor da agência, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, deve ser divulgado nos próximos dias. O diretor que renunciou, Vilson Coelho, estava no cargo desde o início da atual gestão.

Também por motivos pessoais ou profissionais, saíram, ao longo de 2017, os secretários de Administração, Rodrigo Magnago; da Fazenda, Edmílson Paixão; de Obras, César Penedo; de Saúde, Luiz Bindaco e Gestão Estratégica, Pedro Ivo da Silva.