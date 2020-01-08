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Acessibilidade

Praia para todos: Marataízes terá acessibilidade para banho de mar

Cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção terão apoio para banho de mar na Praia Central com cadeira especial

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 20:09
Projeto Praia para Todos, em Marataízes Crédito: Divulgação/PMM
A partir desta quarta-feira (08) cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção poderão desfrutar, com mais facilidade, de um banho de mar na Praia Central de Marataízes, Litoral Sul do Estado. Por meio de um projeto, guarda-vidas levarão os banhistas durante todo o verão para o momento especial no mar com cadeiras anfíbias e passarelas.
O projeto "Praia para Todos" é uma iniciativa da Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria de Esporte e Lazer. O projeto acontece pela primeira vez no balneário. Nos inspiramos na acessibilidade de praias da Grande Vitória. Adquirimos duas cadeiras anfíbias para atender de forma satisfatória. Temos uma equipe formada por educadores físicos, fisioterapeuta e guarda vidas, contou o secretário da pasta, Robson Seyr.

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A expectativa é atender até quatro pessoas por hora com banhos de aproximadamente 30 minutos. Para facilitar o acesso, a estrutura de acessibilidade contém, além das cadeiras anfíbias, uma passarela e esteiras de acessibilidade para que o equipamento chegue até a água com mais facilidade.
Cadeira anfíbia leva pessoas com mobilidade reduzida para banho de mar Crédito: Divulgação/PMM
Ainda segundo o secretário de Esporte e Lazer é preciso agendar o banho com a secretaria. O projeto funcionará de terça a domingo, das 8h às 12h, próximo ao primeiro píer da Praia Central de Marataízes, que é uma área de águas mais calmas. O telefone de contato para o serviço, que é gratuito, é o número (28) 99926-5453.

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