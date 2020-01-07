Corrida de Verão da TV Gazeta Sul será no dia 25, em Marataízes

Se você é daqueles que não pode ouvir falar em corrida que já fica a postos na linha de largada, marque na sua agenda: a 6ª edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul já tem data marcada e você está convocado a participar! O evento será no dia 25 de janeiro, em Marataízes, no balneário Sul capixaba. Mas atenção! As inscrições são limitadas e devem ser feitas no site do evento.
Poderão participar pessoas de ambos os sexos, com 16 anos ou mais. Menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis. As inscrições seguem até o dia 21 de janeiro, ou até o preenchimento de todas as vagas. Para se cadastrar, basta entrar no site www.corridatvgazetasul.com.br. Para os adultos, a inscrição é R$ 66,00.
Serão 8km, e todos que completarem a prova em até duas horas receberá medalha de participação. Os cinco primeiros colocados na categoria geral (feminino e masculino) também receberão premiação em dinheiro e troféu.
Para o gerente comercial da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni, essa corrida é importante para os participantes por causa da interação com o público. Ela acontece no fim da tarde e, em todo o trajeto, as pessoas acompanham os atletas. É um incentivo para eles. Quem corre fala que é emocionante, afirma.
E para a alegria da criançada, será realizada novamente a Corridinha TV Gazeta Sul, que atraiu centenas de participantes na última edição. Podem participar crianças com idades entre 6 e 12 anos. A inscrição custa R$ 33, 00 e também deve ser feita no site oficial da prova. O percurso é de 100 metros, e todos os pequenos atletas receberão medalha de participação.
Largada
A largada da prova será próximo à rodoviária nova na Avenida Atlântica, na Praia Central. Para os pequenos, a concentração começa às 17h, e a largada será às 17h30. Já a corrida principal começa às 18h30 em pelotão único. O percurso é todo plano, e a maior parte dele é realizado na orla de Marataízes.
Mais informações no site da prova: www.corridatvgazetasul.com.br.