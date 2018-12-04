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Acidente

Populares saqueiam carga de carne após grave acidente na BR 262 no ES

Um caminhão tombou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia; uma pessoa ficou gravemente ferida

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 18:57
Crédito: Reprodução
Um acidente no final da manhã desta terça-feira (04) deixou duas pessoas feridas na BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó. Um caminhão-baú acabou tombando em uma ribanceira às margens da rodovia. O motorista e o ajudante foram socorridos para hospitais da região.
especial
A batida aconteceu por volta das 11h, na altura da localidade de Água Potável, entre os municípios de Ibatiba e Iúna. Segundo a transportadora, o caminhão saiu de Cuiabá, Mato Grosso, e seguiria para entrega de carne de porco até o município da Serra, na Grande Vitória.
O motorista foi socorrido por ambulância da Santa Casa de Iúna. A informação da unidade é de que o estado de saúde do paciente é grave e será transferido. Já o ajudante foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Ibatiba e permanece em observação.
Ainda segundo a transportadora, a seguradora do veículo foi acionada.
A Polícia Rodoviária Federal ainda não possui dados do acidente. Após a batida, populares saquearam a carga.
VÍDEO DO ACIDENTE

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