PC recupera materiais odontológicos avaliados em R$30 mil roubados em julho deste ano

Polícia recupera materiais odontológicos de R$ 30 mil roubados no ES

Os produtos foram roubados no mês de julho deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim, e recuperados, nesta terça-feira (15), em Vargem Alta

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 19:42 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Civil recuperou nesta terça-feira (15), na zona rural do município de Vargem Alta, no Sul do Estado, vários materiais odontológicos, avaliados em R$ 30 mil, que foram roubados em Cachoeiro de Itapemirim, no mês de julho deste ano.

De acordo com a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (Deic), os produtos estavam escondidos e foram levados durante um assalto no dia 07 de julho de 2019, por volta das 4h30 da madrugada, quando as vítimas estavam saindo de uma festa, no bairro Coramara.

Os materiais estavam dentro de um veículo, que também foi levado por dois homens. O carro Fiat Strada, de placa OVH-0606, de cor branca, ainda não foi localizado e as investigações continuam.

