Polícia flagra motorista dirigindo sob efeito de maconha em Cachoeiro

flagrou na madrugada desta quinta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, um motorista dirigindo sob efeito de entorpecentes e com sintomas de embriaguez. Os militares fizeram a abordagem ao veículo após sentir o odor semelhante ao de maconha. Além do condutor, uma outra pessoa estava no carro e os dois assumiram o uso da droga.