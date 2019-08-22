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Polícia flagra motorista dirigindo sob efeito de maconha em Cachoeiro

O automóvel estava com o licenciamento atrasado e o motorista não tinha habilitação para dirigir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 09:33

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 09:33

Polícia flagra motorista dirigindo em efeito de drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar
A Polícia Militar flagrou na madrugada desta quinta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, um motorista dirigindo sob efeito de entorpecentes e com sintomas de embriaguez. Os militares fizeram a abordagem ao veículo após sentir o odor semelhante ao de maconha. Além do condutor, uma outra pessoa estava no carro e os dois assumiram o uso da droga.
Segundo a polícia, o motorista apresentava sintomas de embriaguez, estava com os olhos vermelhos, hálito etílico e leve dificuldade na fala. O teste de etilômetro acusou a concentração etílica de 0,34mg/l, que é considerada crime de trânsito.
> Motorista é preso após fugir de blitz da PM em Vitória
Dentro do veículo, não foi encontrado nada ilícito, no entanto, o automóvel estava com o licenciamento atrasado e o motorista não tinha habilitação para dirigir. Ele foi detido, junto com o proprietário do veículo, que foi ao local, por ter permitido o uso do carro.

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