Polícia flagra extração ilegal de rocha em Apiacá

As pessoas que estavam no local foram autuadas pelos crimes de extração mineral clandestina e usurpação de patrimônio da União.

Gazeta Online

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:15

 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Militar Ambiental flagrou na tarde desta segunda-feira (22), na zona rural de Apiacá, no Sul do Estado, um local onde funcionava uma extração de minerais sem licença do órgão ambiental competente, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema.

Os militares conduziram os envolvidos, identificados apenas pelas iniciais J.B.S. e F.B, para a Polícia Federal de Cachoeiro. Eles foram autuados pelos crimes de extração mineral clandestina e usurpação de patrimônio da União. O material era usado para fabricação de paralelepípedos.

Segundo a Polícia, a pena para esse tipo de crime é de um a cinco anos de detenção e multa e a população pode denunciar qualquer crime ambiental pelo telefone 181 sem se identificar.

