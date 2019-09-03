Polícia flagra desmatamento de 24 mil metros quadrados em Ibatiba

Na localidade de Santa Maria de Baixo, na zona rural de, no Sul do Espírito Santo, foi flagrado pela Polícia Militar Ambiental uma área dee derrubada de árvores de mata nativa de regeneração inicial.

Os militares informaram que a área de 24.000 m² era desmatada com corte e derrubada das árvores, além da prática conhecida como “anelamento”, que é utilizada para interromper o fluxo de água da árvore, e assim, matar e secar para aproveitar melhor a madeira.