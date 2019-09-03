Polícia flagra desmatamento de 24 mil metros quadrados em Ibatiba

Na localidade de Santa Maria de Baixo, na zona rural de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, foi flagrado pela Polícia Militar Ambiental uma área de desmatamento e derrubada de árvores de mata nativa de regeneração inicial.
Os militares informaram que a área de 24.000 m² era desmatada com corte e derrubada das árvores, além da prática conhecida como “anelamento”, que é utilizada para interromper o fluxo de água da árvore, e assim, matar e secar para aproveitar melhor a madeira.
O proprietário da área, que tem 31 anos, não teve a identidade divulgada, mas disse aos policiais que não tinha a devida autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e que estava limpando a área para plantio de abacate.
A PM Ambiental registrou um boletim criminal contra a mulher por impedir e dificultar a regeneração natural de vegetação nativa e notificou o Idaf sobre o caso.