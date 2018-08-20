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Acidente

Piloto de parapente sobrevive a queda de 30 metros em Marataízes

Vítima fraturou o joelho e o tornozelo ao sofrer queda nas Falésias de Marataízes

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 20:54
Um piloto de parapente, de 57 anos, ficou ferido após um salto nas Falésias de Marataízes, no Litoral Sul do Estado. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (19). A vítima caiu de uma altura de mais de 30 metros e sofreu fraturas.
A guarda municipal de Marataízes e uma equipe de resgate fizeram o socorro, por volta das 17h30. O piloto, identificado por Paulo Roberto, é servidor da Prefeitura de Itapemirim e praticava voo livre com parapente.
Piloto é resgatado em Marataízes Crédito: Divulgação/PMM
Segundo o instrutor de voo, Fabinho Alkazar, Paulo Roberto é um dos pioneiros do Estado e pratica o esporte há cerca de 10 anos. Quase todos os finais de semana acompanha um grupo de voo livre com parapente nas falésias, considerada uma das mais procuradas no litoral sul do Espírito Santo para o esporte.
> Ex-ginasta, Laís Souza salta em rampa no ES
Estava voando também no momento que ocorreu o acidente. Pude ver todo o desespero do meu colega de voo, mas graças a Deus a queda foi amortecida pela sua mochila. Entramos em contato com todos os telefones possíveis, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, 153 da Guarda Municipal e a ambulância do Resgate de Marataízes, chegou ao local imediatamente e junto à guarda socorreu nosso amigo lembra.
Paulo Roberto fraturou o joelho, o tornozelo e foi encaminhado para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Logo após, foi para o Hospital de Vila Velha. A informação é que ele de recupera bem.
VÍDEO MOSTRA RESGATE

O resgate durou cerca de 20 minutos, devido a difícil acesso até o local em que o esportista se encontrava, segundo a prefeitura. A ambulância de resgate de Marataízes atende 24 horas pelo número 28 99920-5905 e a Guarda Civil Municipal pelo 153.

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