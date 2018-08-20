Piloto de parapente sobrevive a queda de 30 metros em Marataízes

Marataízes, no Litoral Sul do Estado. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (19). A vítima caiu de uma altura de mais de 30 metros e sofreu fraturas. Um piloto de parapente, de 57 anos, ficou ferido após um salto nas Falésias de, no Litoral Sul do Estado. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (19). A vítima caiu de uma altura de mais de 30 metros e sofreu fraturas.

A guarda municipal de Marataízes e uma equipe de resgate fizeram o socorro, por volta das 17h30. O piloto, identificado por Paulo Roberto, é servidor da Prefeitura de Itapemirim e praticava voo livre com parapente.

Piloto é resgatado em Marataízes Crédito: Divulgação/PMM

Segundo o instrutor de voo, Fabinho Alkazar, Paulo Roberto é um dos pioneiros do Estado e pratica o esporte há cerca de 10 anos. Quase todos os finais de semana acompanha um grupo de voo livre com parapente nas falésias, considerada uma das mais procuradas no litoral sul do Espírito Santo para o esporte.

Estava voando também no momento que ocorreu o acidente. Pude ver todo o desespero do meu colega de voo, mas graças a Deus a queda foi amortecida pela sua mochila. Entramos em contato com todos os telefones possíveis, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, 153 da Guarda Municipal e a ambulância do Resgate de Marataízes, chegou ao local imediatamente e junto à guarda socorreu nosso amigo lembra.

Paulo Roberto fraturou o joelho, o tornozelo e foi encaminhado para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Logo após, foi para o Hospital de Vila Velha. A informação é que ele de recupera bem.

VÍDEO MOSTRA RESGATE



