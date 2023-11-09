PGE reconhece o tempo do sucesso

Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro 2023 Crédito: Walace Hull

Para uma marca alcançar longevidade, é fundamental ter um propósito claro desde a sua criação e estar preparada para se adaptar às mudanças, investindo constantemente em qualidade e acompanhando as inovações de sua época. Assim como um relógio, que registra cada segundo, as marcas também se constroem a cada instante, dia após dia, ano após ano.

Nesse sentido, nasceu a proposta da 22ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim, cuja temática vem ressaltando a importância de construir marcas sólidas e duradouras, que sejam relevantes ao longo do tempo, assim como o próprio tempo é um vetor de transformação e criação de comportamentos.

O Prêmio Gazeta Empresarial reconhece e celebra as marcas que se destacam nessa jornada de construção. Por meio de seus ganhadores, o PGE demonstra a solidez e a consistência dessa trajetória. Cada vencedor representa uma história de sucesso, fruto de esforços contínuos e de confiança no resultado que o tempo traz.

"O PGE surgiu de um propósito da Rede Gazeta em oferecer um balizador para as marcas do mercado de Cachoeiro, para que pudessem entender o nível de reconhecimento e legado de seu trabalho pela população cachoeirense" Rodolpho Laeber - gerente comercial Rede Gazeta Sul

O resultado da pesquisa, segundo Laeber, entrega um valioso parâmetro para as marcas mencionadas, que contribui para o posicionamento e tomada de decisão de cada uma delas.

“Nós ouvimos as histórias de cada marca e junto de cada história surge o desejo da Rede Gazeta em reconhecer merecidamente os destaques da pesquisa com o Prêmio Gazeta Empresarial. Fornecendo a pesquisa como ferramenta, ajudamos na continuação da história de cada empresa, resistindo ao tempo e prontos para continuar a conquistar o coração dos cachoeirenses.”

Para o publicitário Gustavo Coelho, diretor da agência Conteúdo e responsável pela campanha do PGE, o prêmio desempenha um papel significativo na valorização das marcas.

“Com uma pesquisa séria, conduzida pelo Instituto Futura Inteligência, o prêmio reconhece o trabalho das marcas e a relevância que elas têm na mente das pessoas. Esse reconhecimento demonstra a referência que a marca representa e o resultado do esforço de toda a equipe que está por trás dela. O PGE não é apenas um evento, mas sim uma importante forma de as marcas serem certificadas do reconhecimento e da valorização conquistados ao longo do tempo.”

Nesta edição, a analogia com o tempo e o símbolo do relógio ilustram a temática que está presente em todo o evento. O prêmio valoriza não apenas as conquistas do presente, mas também o legado e o potencial das marcas para o futuro.

"O Prêmio Gazeta Empresarial destaca-se como uma importante plataforma que reconhece e inspira marcas a perseverarem em sua busca por excelência, construindo uma história de sucesso que transcende o tempo. Através da premiação, celebramos não apenas o agora, mas também o que ainda está por vir, confiando no resultado positivo que o tempo irá revelar" Gustavo Coelho - diretor da agência Conteúdo

Conquistas do presente, legado para o futuro

A quinta maior cidade do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim tem uma particularidade interessante em sua relação entre consumidores e marcas. Apesar de sua população expressiva, as pessoas se conhecem e têm proximidade com os responsáveis pelas empresas. O cliente cachoeirense não busca apenas o produto ou serviço, mas valoriza conhecer a história da marca e confiar nos valores que ela representa, afirmam publicitários. Essa conexão emocional entre o público e as marcas locais é um fator-chave que influencia as escolhas de compra na região.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado publicitário, Gustavo Coelho, sócio-diretor da agência Conteúdo, e diretor regional do Sinapro-ES (Sindicato das Agências de Propaganda), comenta que o consumidor deseja conhecer a história por trás da marca, seus propósitos e valores.

“A empatia com a marca é cada vez mais valorizada, tornando-se um diferencial importante para construir uma conexão duradoura com o público”.

Segundo Gustavo, o Prêmio Gazeta Empresarial tem reforçado essa tendência, destacando marcas com histórias sólidas e autênticas que alcançaram êxito ao longo do tempo, mesmo diante do surgimento de novas empresas.

Nessas conquistas do presente, as marcas precisam estar atentas para evoluir sem perder a identidade, já que isso é crucial para evitar tornar-se descartável.